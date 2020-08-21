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Захватившие власть в Мали военные пообещали назначить временного президента

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Малийские военные, поднявшие 18 августа мятеж, намерены учредить переходный совет с президентом переходного периода, им может стать "как военный, так и гражданский", заявил их представитель телеканалу France24.

"Мы находимся в контакте с гражданским обществом, оппозиционными партиями, с большинством - с каждым, чтобы попытаться осуществить переход", - сказал каналу официальный представитель военных полковник Исмаэль Ваге.

Тем временем издание Jeune Afrique пишет, что свергнутый президент Ибрагим Бубакар Кейта, содержавшийся в лагере мятежников в Кати, переведен, по данным его близких, в неизвестное место заключения.

Международная реакция на переворот

В четверг руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) объявило, что в столицу Мали Бамако срочно направляется делегация высокого уровня "для возвращения конституционного порядка" и серии соответствующих необходимых мер. ECOWAS требует немедленно освободить Кейту и арестованных вместе с ним должностных лиц и восстановить в полномочиях свергнутого президента.

"Время военных переворотов прошло", - с таким призывом обратилось к малийским военным руководство ECOWAS, которое приостановило членство Мали в этой региональной организации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж осуждает военный переворот.

"Мы ясно осудили военный переворот в Мали против демократически избранного своим народом президента", - сказал он в четверг на пресс-конференции в своей летней резиденции - форте Брегансон.

Ранее с осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения президента и премьер-министра Мали из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В МИД РФ сдержанно отреагировали на военный переворот в Мали, избегая поспешных оценок и прогнозов. При этом российским гражданам было рекомендовано воздержаться от поездок в Мали до нормализации ситуации в стране.

Военный переворот в Мали

В Мали 18 августа произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы страны Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. Вслед за этим Кейта выступил с заявлением об отставке.

Захватившие власть военные объявили о формировании "Национального комитета спасения народа", закрытии границ Мали и введении комендантского часа.

Активные протесты в Мали начались в марте 2020 года. Оппозиционные силы были недовольны тем, что Конституционный суд отменил результаты голосования на парламентских выборах на ряде избирательных участков, что позволяло партии Кейты сохранить большинство в парламенте.

В дальнейшем протесты стали массовыми. Протестующие выступали против нищеты, роста коррупции и активизации экстремистских группировок, требовали отставки президента и правительства. Все это сопровождалось столкновениями между населением и силами полиции.

Президент Ибрагим Бубакар Кейта, находившийся у власти с 2013 года (в 2018 году он переизбрался на второй срок), пользовался поддержкой французских властей. При нем французские военные развернули в стране антитеррористическую операцию "Сервал", которая в 2014 году получила название "Бархан". В бывшей колонии Франции, помимо французского военного контингента, проживает значительное число французов, в разных секторах работают французские специалисты.

На протяжении всего правления Кейты в стране возникали коррупционные скандалы, обострялись межэтнические отношения. В середине марта 2019 года в стране произошли массовые убийства мирного населения. В армии на фоне коррупции, плохого материального обеспечения, задержки зарплат зрело недовольство государственной властью. Демонстративная поддержка руководства страны Парижем порождала антифранцузские настроения среди части населения.

Мали

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