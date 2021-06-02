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ПМЭФ-2021

В Москве хотят понять, что именно Судан намерен изменить в соглашении по военной базе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Власти Судана должны уточнить, что именно они хотят пересмотреть в соглашении о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России, заявил "Интерфаксу" во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Я думаю, надо уточнить. Они знают, делают какие-то заявления. Есть каналы общения, как договаривались, как дальше будем реализовывать эти договоренности. Я думаю, что нужно провести, видимо, дополнительные контакты", - сказал замминистра в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он напомнил, что для этого существуют соответствующие каналы общения - посольства и военные атташаты.

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"Если нужно что-то уточнить, думаю, что мы всегда готовы. Это вопрос переговоров, поэтому надо понять, что хотят наши суданские партнеры, если они что-то хотят. Потому что эти заявления надо, конечно уточнять, что за этим стоит", - подчеркнул Богданов.

"Надо понять, о чем конкретно речь идет. Они должны объяснить. Мы никому не навязываемся. Если есть желание - пожалуйста. Если есть желание что-то поправить, объясните, что вы хотите", - сказал замминистра.

Решение Судана по военной базе РФ

Ранее начальник генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашение с РФ по военно-морской базе.

"Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - заявил он.

По его словам, так как данное соглашение было подписано при прежнем режиме и "не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров", то у Судана "есть возможность для внесения поправок и изменений" с учетом интересов страны.

"Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах (с российской стороной)", - отметил Мохаммед Осман аль-Хусейн.

МИД РФ Михаил Богданов Судан ПМЭФ

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