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Пентагон разработает ракету с вертикальной посадкой для переброски грузов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ВВС США в следующем году собираются испытать возможность переброски грузов и потенциально военнослужащих за час в любую точку мира с помощью ракет. Это следует из рассматриваемых конгрессом бюджетных материалов.

Амбициозная программа Rocket Cargo ("Ракетный груз") предусматривает разработку многоразовых тяжелых ракет для переброски до 100 тонн груза. На ее финансирование в 2022 году предполагается выделить почти $48 млн.

Возможности такой ракеты будут равны максимальной грузоподъемности тяжелого военно-транспортного самолета ВВС США C-17.

Ракета должна будет осуществлять автоматическую посадку в заданном районе в вертикальном положении так же, как это сейчас делает первая многоразовая ступень ракеты-носителя американской компании SpaceX.

В документах отмечается, что в рамках программы Rocket Cargo "ВВС стремятся использовать текущие многомиллиардные государственные инвестиции в коммерческие проекты для разработки самых больших ракет, когда-либо существовавших, многоразового использования для разработки и тестирования возможностей использования коммерческой ракеты для доставки до 100 тонн груза в любую точку Земли меньше за час".

При этом указывается, что "ВВС не инвестируют в разработку коммерческих ракет, а, скорее, инвестируют в науку и технологии, необходимые чтобы связать их возможности с логистическими потребностями миссий министерства обороны".

США Rocket Cargo

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