Протасевич подтвердил, что был на Донбассе при батальоне "Азов"

Он подчеркнул, что не состоял в штате "Азова" и не участвовал ни в одном бою

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Задержанный в Минске журналист и сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич дал большое интервью государственному белорусскому телеканалу ОНТ, в ходе которого ответил на вопросы журналиста Марата Маркова о своем присутствии на Донбассе в 2014 году, телеграм-канале NEXTA, акциях протеста и другие. В начале беседы Протасевич в ответ на вопрос журналиста заявляет, что дает интервью добровольно и что чувствует себя "прекрасно".

Война на Донбассе

Протасевич подтвердил, что был в 2014 году при батальоне "Азов" на Донбассе, но не в зоне боевых действий и не в самом "Азове", поскольку он иностранец.

"Я даже в 2014 году ни разу не был в зоне боевых действий... По сути я состоял в объединении белорусов - то, что называется "Отряд Погоня". Этот отряд - по сути это было три человека. К "Азову" прикрепили", - отметил Протасевич, подчеркнув, что "даже форму не носил".

Журналист также подтвердил, что те его фотографии, которые можно найти в интернете, реальные, но "сделаны на полигонах". Протасевич добавил, что был тогда молод и "хотел построить из себя бравурного вояку", был окрылен "напускным и абсолютно неверным романтизмом войны".

"Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией... Большую часть времени мы проводили на базах", - сказал он.

Журналист заявил, что считает свое нахождение на Донбассе и свои "странные высказывания" в то время своей самой большой ошибкой в жизни, о которой он жалеет.

"Я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы. Я не поддерживал ту идеологию, но в моем окружении было очень много людей такой идеологии", - сказал Протасевич.

Он заявил, что боится своей выдачи на Донбасс по уголовному делу, возбужденному в самопровозглашенной ЛНР.

"Целиком логично, что такое уголовное дело было возбуждено... Единственное, на что я надеюсь, что у Александра Григорьевича (Лукашенко - ИФ) найдется достаточно политической воли и достаточно какой-то решимости для того, чтобы не выдать меня", - сказал Протасевич.

Дело о заговоре против Лукашенко

Протасевич завяил, что выступал "связным" между штабом лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и участниками заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Он уточнил, что участвовал в первой zoom-конференции заговорщиков, якобы планировавших силовой захват власти в Белоруссии и покушение на Лукашенко. По его словам, на первой встрече он делал пометки, но не участвовал в обсуждениях плана. При этом он держал "прямую связь" с некоторыми из заговорщиков.

"Я встретился лично, без свидетелей, с Тихановской. Сказал, что есть вариант того, что будет силовой сценарий... Я сказал, что, возможно, есть группа людей, у которых есть несколько групп, готовых к силовому сценарию. Что передать в ответ?" - рассказал он.

Протасевич дополнил, что они условились с Тихановской, что он будет держать связь на эту тему с ее советником Александром Добровольским.

Кроме того, он заявил, что в Белоруссии могут до сих пор находиться 4-5 "спящих" террористических ячеек, пояснив, что делает этот вывод исходя из разговоров с заговорщиками.

NEXTA и "Черная книга Беларуси"

В эфире телеканала прозвучала информация, что в телефоне у задержанной с Протасевичем россиянки Софьи Сапеги белорусские силовики якобы нашли порядка 80 постов, которые были подготовлены, но не опубликованы в телеграм-канале "Черная книга Беларуси". Протасевич рассказал, что не имел непосредственного отношения к этому телеграм-каналу.

"Я не имел отношения к деятельности, касающийся публикации личных данных", - подчеркнул Протасевич.

Отвечая на вопросы, почему они с Сапегой не стерли данные в своих телефонах, Протасевич сказал, что они оба "находились в таком состоянии, что мозги практически не работали" и в этой ситуации "первостепенная задача была в принципе успокоиться".

"Исходя из того, что знаю я, многие данные действительно передавались, в том числе экс-силовиками. По сути в каких-то коллективах были то, что называют емким словом крысы. Которые легко выдавали своих коллег, бывших коллег", - добавил журналист.

Протасевич также заявил, что телеграм-канал NEXTA Live планировали перевести на "российскую повестку", но он был против этого решения.

"Я могу сказать, что еще тогда обсуждалось, что после окончания активной фазы протеста канал NEXTA Live станет российским. И у меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа - это самый большой актив", - сказал Протасевич и заявив, что ушел с NEXTA в конце сентября 2020 года.

Он рассказал, что также шли разговоры о том, чтобы стоить создать отдельный канал по России, Украине.

"По сути с точки зрения медиабизнеса в этом нет ничего удивительного. Но переводить самый главный канал - LIVE-канал - на российскую повестку? Для меня это до сих пор остается большой загадкой", - заявил он.

Ранее в четверг сообщалось, что Протасевич в интервью госТВ признал вину по 342 статье в организации незаконных акций протеста в Белоруссии.

"Я и так сотрудничаю (со следствием - ИФ) абсолютно полностью и открыто. Я предоставляю множество уникальных фактов", - подчеркнул Протасевич.

Он отметил, что за последнее время переосмыслил для себя очень многие вещи.

"И я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то эти грязные игры, разборки", - заявил журналист.

Накануне ОНТ также опубликовал кадры с Протасевичем, подписанные как "оперативная съемка", на которых он говорит неизвестному собеседнику (его в кадре не видно), что его могли подставить "свои же".