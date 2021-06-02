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Протасевич в эфире госТВ предположил, что его "подставили"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Задержанный в Минске один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич в эфире госТВ высказал предположение, что его подставили "свои же".

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"Я уже думал о том, что единственный раз, когда я написал, как и когда, и на каком самолете я буду перемещаться, это было в рабочем чате за 40 минут до вылета (рейса Ryanair Афины-Вильнюс - ИФ), где есть, в принципе, и "этот человек", - рассказал Протасевич в ходе оперативной съемки. Ее нарезки были представлены на ОНТ в среду.

"Одной из первых вещей, о которой я подумал, - реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!" - заявил он. По словам Протасевича, у него был конфликт только с одним человеком, которого он и подозревает в умышленных действиях против себя в данной ситуации.

"У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы", - отметил Протасевич.

Он выразил уверенность, что "у этого человека были связи с "киберпартизанами", которые и раньше занимались лжеминированиями, причем по всей территории страны и массово". Кроме того, Протасевич выразил удивление изменившемуся к нему в последнее время отношению со стороны советника экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Франака Вячорки.

"С Франаком Вячорка были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше чем за неделю отношение ко мне изменилось на противоположное", - отметил Протасевич. Он рассказал, что Вячорка сообщил ему о необходимости рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества.

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Согласно данным, озвученным в эфире телеканала ОНТ, белорусские власти не имели и не могли иметь никакой информации о пассажирах на борту Rynair, а Протасевич среди прочих пассажиров стоял в очереди на таможенный контроль в Национальном аэропорту Минск, когда в телеграм-канале Франака Вячорки появилось сообщение о "захвате белорусскими властями Романа Протасевича".

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега. Протасевич является также редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Сапега в опубликованном видео, снятом правоохранителями после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Беларуси включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Беларуси, начавшихся в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Хроника 23 мая – 02 июня 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Роман Протасевич Белоруссия Ryanair Минск Франак Вячорка

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