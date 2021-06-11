В Луганске допустили судебный процесс над Протасевичем в ЛНР

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Луганской народной республике считают возможным привлечение к уголовной ответственности на территории ЛНР создателя информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, которого луганские правоохранительные органы подозревают в участии в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона "Азов".

"Я считаю, что это (проведение в ЛНР судебного процесса над Протасевичем - ИФ) вполне возможно, но этому будет предшествовать достаточно серьезная скрупулезная работа", - сказал представитель ЛНР в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Родион Мирошник в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что "сейчас нужно пройти процедурно-следственную часть, после которой должны быть оформлены все необходимые документы, и после этого уже можно будет тогда вести речь ... о том, каким образом человека, который совершил преступления, привлекать его к суду именно у нас".

"С нашей стороны, со стороны наших правоохранительных органов создана следственная группа, которая занимается этим и направлены соответствующие документы уже непосредственно правоохранительным органам, следственным органам Белоруссии", - добавил Мирошник.

В чем Луганск обвиняет Протасевича

1 июня Генеральная прокуратура ЛНР обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с участием Протасевича на территории самопровозглашенной республики в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона "Азов".

Как заявила журналистам представитель надзорного ведомства ЛНР Инна Семенова, "в ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры", поэтому Луганск и обратился с такой просьбой к Минску.

27 мая Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича по факту его участия в боевых действиях в Донбассе в составе "Азова". По данным следствия, летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды националистического батальона и в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты "Азова", принимал участие в боевых действиях в составе батальона на территории Донбасса.

Задержание Протасевича в Белоруссии

Протасевич был задержан в Белоруссии 23 мая. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Белорусские власти посадили лайнер в аэропорту Минска под предлогом полученного сигнала о минировании, который оказался ложным. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Протасевич является редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", экс-редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA. Его подруга София Сапега - гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета, она летела вместе с ним и также была задержана в Минске.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Протасевич ранее в одном из интервью сообщил, что был в свое время в зоне конфликта в Донбассе, но в качестве журналиста.