Аргентина получила еще более 800 тыс. доз "Спутника V"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Очередная партия российской вакцины "Спутник V" в количестве более 800 тыс. доз прибыла в Аргентину, сообщается в твиттере посольства РФ в Аргентине.

"Из Москвы в Буэнос-Айрес сегодня прибыла рекордная партия "Спутника V" - 818 150", - отмечает дипведомство.

💉 Hoy llegó un nuevo lote de #SputnikV! Esta vez es una tanda récord de 818 150 dosis pic.twitter.com/A354ca6DJz — Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) June 4, 2021

Между тем портал Infobae сообщает, что президенты Аргентины и России Альберто Фернандес и Владимир Путин планируют в пятницу объявить о скором начале производства вакцины "Спутиник V" на аргентинском предприятии. По его данным, объявление будет сделано во время видеоконференции в рамках ПМЭФ-21 с участием Фернандеса и Путина.

Производством препарата займется лаборатория Richmond в городе Пилар, недалеко от Буэнос-Айреса. Аргентина будет импортировать сырье и производить из него вакцину для реализации сначала на своей территории, а в будущем - в других странах Латинской Америки.

По данным портала, вакцина аргентинского производства будет называться так же, как и в России - "Спутник V", но сам проект получил название V.I.D.A. Эта аббревиатура расшифровывается как "Вакцина для иммунизации и для развития Аргентины". Одновременно слово "vida" на испанском означает "жизнь".

23 декабря Аргентина зарегистрировала применение российской вакцины в стране. 29 декабря правительство страны объявило о старте вакцинации населения с использованием "Спутника V". Помимо "Спутника V", в стране применяют вакцину от китайской Sinopharm и препарат Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca.