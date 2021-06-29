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Саратовский Минздрав попросил увеличить поставки вакцины от COVID-19

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин попросил федеральный Минздрав увеличить лимит поставок в регион вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба областного Минздрава.

На совещании в видеоформате Костин объяснил федеральному министру Михаилу Мурашко, что в области в последние два дня возникали проблемы с наличием вакцин в клиниках. Он связал сбои с "недостаточной расторопностью отдельных руководителей, оперативно не сформировавших логистику перемещения вакцин из соседних медучреждений".

"Сегодня в регионе распределяются по поликлиникам дополнительные 42 тысяч доз вакцины "Спутник V", доставленных вчера в Саратов. Что касается "ЭпиВакКороны" и "КовиВака", то на сегодняшний день их запасы в регионе минимальны, исходя из того количества поставок, которые были разнаряжены федеральным центром", - отметил Костин.

Министр заверил, что если регион получит дополнительные партии этих двух препаратов, они незамедлительно и в полном объеме будет направлены в региональные пункты вакцинации.

"К сожалению, наши полномочия и возможности в этом вопросе минимальны, так как мы вакцину не производим и не закупаем. Мы полностью зависимы от поставок федерального центра. Именно поэтому и буду обращаться в Минздрав России. Надеюсь быть услышанным", - сказал Костин.

В последнее время заболеваемость коронавирусной инфекцией в России растет в связи с распространением штамма "дельта". Разные регионы сообщают, что им не хватает вакцин и они вынуждены приостанавливать вакцинацию. В частности, мэрия Москвы дважды сообщала, что в городе кончился "КовиВак". Кроме того, в Аргентине, которая закупила российский "Спутник V", люди, получившие первую дозу, уже несколько месяцев не могут получить вторую.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 25 июня заверил, что перебои с поставками вакцин - временное явление.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Саратовская область Минздрав коронавирус Олег Костин Михаил Мурашко Спутник V КовиВак

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