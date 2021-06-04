Что случилось этой ночью: пятница, 4 июня

Поражение сборной России Канаде, интервью Протасевича белорусским госСМИ, оценка ущерба Капитолию США после беспорядков

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сборная России проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Результат встречи - 2:1. Решающую шайбу забил в овертайме канадский нападающий Эндрю Манджапане. Российские хоккеисты выбыли из борьбы за медали. Главный тренер россиян Валерий Брагин назвал неудовлетворительным результат сборной России в сезоне. В другом четвертьфинальном матче вечера Финляндия со счетом 1:0 обыграла Чехию и вышла в полуфинал.

- Роман Протасевич в эфире белорусского госканала признал вину в организации протестов. Также он подтвердил, что был в Донбассе при батальоне "Азов" в 2014 году, подчеркнув, что не был в штате и не участвовал ни в одном бою, ответил на вопросы о заговоре против Александра Лукашенко, телеграм-каналах NEXTA и "Черная книга Беларуси".

- Джо Байден своим указом внес в черный список 59 китайских компаний, включая Huawei и SMIC. Указ президента США позволяет властям запрещать инвестиции в компании из КНР, которые, по мнению Вашингтона, подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников"

- Предприятия JBS USA полностью возобновили работу после кибератаки, которую ФБР приписывает сервисам REvil и Sodinokibi, якобы созданными российской хакерской группировкой. Все потери производства планируется восстановить к концу следующей недели.

- Обвинение оценило в $1,5 млн ущерб Капитолию США в результате штурма 6 января. Прокуроры намерены взыскать с обвиняемых часть ущерба в рамках сделки со следствием.