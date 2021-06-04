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Предприятия JBS возобновили работу после хакерской атаки

Предприятия JBS возобновили работу после хакерской атаки
Фото: Chet Strange/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Корпорация JBS, подвергшаяся кибератаке, объявила о возобновлении производства на всех своих заводах в четверг.

Компания отмечает, что все потери производства будут восстановлены к концу следующей недели.

"Благодаря самоотверженности наших IT-специалистов, наших операционных групп, консультантов по кибербезопасности и инвестициям, которые мы вложили в наши системы, JBS USA и Pilgrim's смогли быстро оправиться от этой атаки на наш бизнес, членов нашей команды и цепочку поставок продуктов питания", - сказал генеральный директор JBS USA Андре Ногейра.

По его словам, хакерская атака не затронула основных систем, что позволило снизать ущерб.

ФБР приписывает атаку на компанию JBS USA сервисам REvil и Sodinokibi. Считается, что REvil и Sodinokibi - это разные названия одной и той же группы хакеров, предположительно, сформированной в России. Корпорация JBS USA уведомила администрацию Белого дома о том, что ей от хакерской группировки поступило требование выкупа.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во вторник, что Вашингтон напрямую контактирует с российским правительством по вопросу о кибератаке на объекты JBS. Она подчеркнула: США довели до сведения Москвы мысль, что "добросовестные государства не должны давать пристанище преступникам-вымогателям".

Компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании.

JBS ведет деятельность в 15 странах и имеет клиентов примерно в 100 государствах мира.

JBS JBS USA США Бразилия REvil Sodinokibi

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