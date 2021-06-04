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Северная Корея заинтересовалась российскими вакцинами от COVID-19

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея проявляет интерес к российским вакцинам от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" источник на фармацевтическом рынке РФ.

"КНДР проявляет заинтересованность как в отношении вакцины "Спутник V", так и "Спутник Лайт", - сказал источник в пятницу.

Как сообщалось, 1 июня Пхеньян призвал Всемирную организацию здравоохранения помочь добиться справедливого распределения вакцин по всему миру.

Первоначально предполагалось, что к маю КНДР получит около 1,7 млн доз вакцины в рамках программы COVAX Facility, но поставка была отложена.

В начале апреля заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения Александр Воронцов сообщал, что небольшая партия "Спутника V" была поставлена в Северную Корею для изучения.

"Я слышал, что маленькая партия (вакцины "Спутник V" - ИФ) опытная была в посольство наше бесплатно предоставлена, чтобы дать возможность северокорейским друзьям, ученым, медикам изучить ее самим, посмотреть ее применимость в условиях КНДР", - сказал Воронцов.

Северная Корея по-прежнему заявляет, что в стране нет случаев коронавируса. Однако в КНДР сохраняются строгие противоэпидемические меры.

Хроника 09 января 2020 года – 04 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Спутник Лайт Коронавирус Северная Корея

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