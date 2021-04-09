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Эксперт сообщил о поставке партии "Спутника V" в КНДР для изучения

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Небольшая партия российской вакцины "Спутник V" была поставлена в Северную Корею, заявил заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения Александр Воронцов.

"Я слышал, что маленькая партия (вакцины "Спутник V" - ИФ) опытная была в посольство наше бесплатно предоставлена, чтобы дать возможность северокорейским друзьям, ученым, медикам изучить ее самим, посмотреть ее применимость в условиях КНДР", - сказал Воронцов на круглом столе в посольстве КНДР по случаю двухлетия встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Ученый выступил за то, чтобы был решен вопрос об использовании российской вакцины "Спутник V" в Северной Корее.

Вместе с тем координатор группы Госдумы по взаимодействию с парламентом КНДР Казбек Тайсаев ранее сообщал "Интерфаксу", что в КНДР более года действуют жёсткие COVID-ограничения. Однако, заявлял парламентарий, "в Северной Корее нет больных коронавирусом".

КНДР Спутник V

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