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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:27Заразились
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В КНДР не выявили случаев COVID после тестирования 30 тыс. человек

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В КНДР тестирование на коронавирус COVID-19 прошли 30 тыс. человек, среди них не выявлено ни одного положительного случая, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В настоящее время Северная Корея провела 60,4 тыс. тестов на 30,3 тыс. человек, из них 733 были протестированы с 4 по 10 июня. Среди них у 149 были "гриппоподобные заболевания и/или тяжелые острые респираторные инфекции", но все они дали отрицательный результат на COVID-19", - говорится в отчете ВОЗ.

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В то же время, по информации западных СМИ, эксперты сомневаются в отсутствии зараженных COVID-19 в КНДР из-за плохой инфраструктуры и низкого уровня медицины в стране.

Ранее Северная Корея раскритиковала некоторые страны за хранение чрезмерного запаса вакцин против COVID-19, в то время как другие страдают от их нехватки, сообщало южнокорейское агентство "Ренхап".

"(...) Несправедливая реальность заключается в том, что некоторые страны закупают и хранят вакцин больше, чем им нужно, когда другие страны даже не могут приобрести их, тем самым явно вдохновляя вакцинный национализм", - цитирует агентство заявление КНДР, представленное на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

Пхеньян призвал Всемирную организацию здравоохранения помочь добиться справедливого распределения вакцин по всему миру.

Первоначально предполагалось, что к маю КНДР получит около 1,7 млн доз вакцины в рамках программы COVAX Facility, но поставка была отложена.

Несмотря на заявления об отсутствии коронавируса в стране, в Северной Корее сохраняются строгие противоэпидемические меры.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 июня 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Северная Корея Коронавирус

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