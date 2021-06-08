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Лидер КНДР обсудил экономику с руководством партии

Лидер КНДР обсудил экономику с руководством партии
Фото: API/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел консультативную встречу с высшими должностными лицами Трудовой партии для обсуждения экономической политики на вторую половину 2021 года в преддверии пленума ЦК, сообщает ЦТАК.

"На консультативном совещании в преддверии пленарного заседания Центрального комитета партии была проведена интенсивная проверка детальной ситуации в каждой области в отношении реализации основных направлений политики на вторую половину этого года, участники обсудили практические вопросы, необходимые для преодоления сложившейся ситуации", - указывает агентство.

Ким Чен Ын призвал чиновников приложить "самоотверженные усилия" для улучшения экономики.

"Уважаемый генеральный секретарь указал направления работы и исследования в сложившейся ситуации для всех отделов ЦК партии, учреждений правительства и провинциальных комитетов партии, а также по случаю пленума ЦК партии обрисовал план достижения практического перелома в экономической работе государства и стабилизации жизни населения", - отмечает СМИ.

На встрече присутствовали высшие должностные лица, в том числе председатель Кабинета Министров КНДР Ким Док Хун и секретарь ЦК ТПК Чо Ён Вон.

Ранее Северная Корея заявила, что проведет пленарное заседание Центрального комитета правящей партии в начале июня.

Ким Чен Ын 5 июня впервые появился на публике с начала мая. Весной 2020 года он "пропадал" на 20 дней, что вызвало слухи о его возможной болезни или даже смерти, а также версию о попытке спрятаться от коронавируса. Однако 2 мая он торжественно открыл новый завод по производству удобрений.

КНДР Ким Чен Ын ТПК

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