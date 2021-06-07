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Кипр готов принимать вакцинированных "Спутником V" россиян

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Власти Кипра готовы принимать россиян с прививкой "Спутником V" и обещают взять на себя расходы по лечению и содержанию туристов, у которых по прибытии в страну был обнаружен коронавирус, сообщил журналистам в понедельник заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос.

"Кипрское правительство берет на себя все расходы по лечению и проживанию, если у туриста будет обнаружен COVID. Включая медикаменты, питание, напитки. Также мы оплатим все расходы тех, кто контактировал с заболевшим", - сказал он.

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Как отметил Пердиос, туристы с подозрением на коронавирус не будут заселены в отель вместе с остальными путешественниками, они отправятся либо в медицинское учреждение, либо в обсерватор, организованный в одном из отелей острова.

Он также напомнил, что все российские туристы должны перед поездкой на Кипр сдать анализ ПЦР на COVID-19 за 72 часа до вылета и иметь при себе справку, а также пройти тест по прибытии на Кипр. Последний проводится за счет пассажира, его стоимость 30 евро.

"Во время ожидания результатов не нужно сидеть на карантине, они приходят в течение трех часов", - добавил замминистра.

Он подчеркнул, что те, у кого есть прививка "Спутником V", могут не делать тесты.

"В России есть и другие вакцины, однако мы принимаем пока только со "Спутником", поскольку препарат был подан на сертификацию в ВОЗ. Как только туда будут поданы заявки на другие вакцины, Кипр будет готов их признать", - сообщил Пердиос.

Кипр объявил о готовности принимать российских туристов еще 1 апреля, гражданам РФ помимо тестов или сертификатов необходимо в течение суток перед вылетом заполнить онлайн иммиграционную форму CyprusFlightPass.

Как пояснил Пердиос, для посещения музеев, театров, туристических достопримечательностей путешественникам потребуется пропуск CyprusFlightPass в цифровом или распечатанном виде. Также она потребуется для походов в клубы, которые откроются 10 июня.

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Спутник V Коронавирус Кипр Саввас Пердиос

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