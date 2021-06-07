В Таиланде начали массовую вакцинацию от COVID-19

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Таиланде в понедельник стартовала общенациональная кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса, сообщает газета The Bangkok Post.

Центры по вакцинации открыли в больницах, на вокзалах, стадионах и в торговых центрах. В Таиланде прививки делают двумя препаратами - это китайская вакцина Sinovac и вакцина компании AstraZeneca.

Власти страны планируют до конца года вакцинировать 50 млн человек, что составляет около 70% населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Из-за ограничений ввиду COVID-19 турсектор Таиланда сильно пострадал. В частности, сейчас все туристы обязаны проходить двухнедельный карантин.

Местные власти надеются, что вакцинация позволит им позже в этом году смягчить ограничения. Они также планируют открыть для вакцинированных туристов Пхукет уже в июле. Однако перед этим власти считают необходимым вакцинировать 70% населения Пхукета.

За время пандемии в Таиланде выявили около 180 тыс. случаев коронавируса, более 1,2 тыс. из них имели летальный исход.