Еще три острова Таиланда начали принимать привитых туристов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вслед за Пхукетом еще три острова Таиланда откроются для привитых туристов, это острова Самуи, Пханган и Тау в Сиамском заливе, пишет The Bangkok Post.

По прибытии на Самуи туристы должны будут минимум неделю жить назначенном для них отеле, а выйти из него они смогут на четвертый день. После этой первой недели они смогут посетить острова Пханган и Тау, но перед этим должны будут сдать отрицательный ПЦР-тест на коронавируса.

С 1 июля для привившихся туристов открылся Пхукет. По прибытии им не нужно проходить карантин в отеле, но они обязаны не покидать остров в течение двух недель.

Острова начали открывать для путешественников на фоне нового всплеска в стране заболеваемости COVID-19, вызванного появлением штамма "дельта", отмечает газета.

В Бангкоке и девяти провинциях страны действуют ужесточенные ограничения, в том числе комендантский час и запрет на собрания группами более пяти человек. За сутки в Таиланде выявили около 9200 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 98 заболевших.