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По картам "Мир" можно будет проводить расчеты в иностранной валюте

По картам "Мир" можно будет проводить расчеты в иностранной валюте
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Расчеты по картам "Мир" можно будет проводить не только в рублях, но и в иностранной валюте, сейчас идут переговоры с несколькими странами, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в ходе "круглого стола" в Госдуме.

"Здесь нужно просто делать тоже технологическое взаимодействие с другими игроками и выбирать расчетный банк, который будет проводить в долларах и в евро (расчеты - ИФ)", - сказала Скоробогатова.

"Более того, у нас сейчас есть на самом деле такой кейс. К нам обратилась одна из стран ЕАЭС, которая хочет не в рублях проводить расчеты, а как раз в нейтральной валюте, и мы, я думаю, в ближайшее время (не буду рассказывать больше) такую тоже опцию предоставим", - отметила первый зампред ЦБ.

Позднее она добавила, что расчеты будут идти через "Мир" и иностранную платежную систему (не международную), но в российском расчетном банке.

"У нас действительно идут переговоры с несколькими странами. Пока рано говорить конкретно до подписания соглашений, но мы действительно предусматриваем, что у нас могут быть расчеты, с одной стороны - по карте "Мир", с другой стороны - другой платежной системы не в рублях. В этом случае они будут проходить все равно в расчетном банке России - это важно. И этот расчетный банк мы уже определим, когда такие соглашения будут подписаны", - сообщила Скоробогатова журналистам.

Ранее первый зампред ЦБ РФ также рассказала, что Болгария и Таиланд в ближайшее время планируют начать принимать карты "Мир".

Ольга Скоробогатова ЦБ РФ Мир

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