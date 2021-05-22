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Германия с 23 мая запретит въезд из Великобритании из-за COVID-19

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Власти ФРГ с полночи 23 мая введут запрет на путешествия из Великобритании в Германию после того, как немецкие органы здравоохранения внесли Британию в список стран, где циркулируют потенциально опасные штаммы COVID-19, сообщает в субботу издание The Guardian.

Однако новый запрет не будет касаться граждан ФРГ и лиц, постоянно проживающих в Германии; разрешат приезжать их супругам и детям до 18 лет, но только если члены семьи путешествуют вместе. Исключения коснутся и людей, прибывающих из-за таких серьезных причин, как потеря родственника.

Тем не менее, все лица, прибывающие из Соединенного Королевства, должны пробыть две недели на карантине, даже если тест показал у них отсутствие COVID-19.

Людей, путешествующих из Британии транзитом через ФРГ, обязуют не покидать транзитные зоны аэропортов.

Тем временем, передает The Guardian, в Британии эксперты анализируют пробы канализационных вод с целью определить, какие штаммы вируса распространены в различных регионах Англии: исследование охватывает зону, в которой проживает две трети населения Англии.

Ранее стало известно, что считающийся более заразным "индийский" штамм COVID-19 был завезен в Великобританию и начал циркулировать там, особенно в местах проживания выходцев из стран Южной Азии. Однако премьер Великобритании Борис Джонсон подчеркивал, что вакцины против COVID-19 доказали свою эффективность, в частности, против этой его разновидности. Он отмечал, что на данный момент нет весомых оснований для переноса планов по отмене в июне в Англии введенных из-за коронавируса ограничений.

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Германия Великобритания Коронавирус

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