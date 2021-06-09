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Южная Корея разрешит с июля зарубежные групповые туры для привитых от COVID-19

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея разрешит зарубежные групповые поездки полностью вакцинированных граждан в страны со стабильными мерами реагирования на COVID-19 уже в июле, заявил премьер-министр Ким Бу Гем в среду.

"Начиная с июля мы планируем разрешить групповые поездки полностью вакцинированных людей путем консультаций между странами со стабильными антивирусными условиями",- цитирует "Ренхап" заявление Ким Бу Гема во время ежедневного межведомственного совещания по борьбе с коронавирусом в стране.

Премьер-министр отметил, что сферы авиаперевозок и туризма серьезно пострадали от пандемии. Он подчеркнул, что число людей, надеющихся на возобновление зарубежных туров, растет. Согласно данным министерства транспорта Республики Корея, правительство первоначально ведет переговоры с Сингапуром и Тайванем. Впоследствии власти Южной Кореи планируют обсудить зарубежные поездки с Таиландом, Гуамом и Сайпаном.

На данный момент в стране вакцинировано 16,5% населения. Страна планирует достичь коллективного иммунитета к ноябрю.

Хроника 09 января 2020 года – 09 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Южная Корея COVID-19 коронавирус Ким Бу Гем

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