США вакцинировали половину взрослого населения от COVID-19

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - 50% граждан США в возрасте 18 лет и старше полностью вакцинированы против COVID-19, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Полностью привитым от COVID-19 человек может считаться через две недели после получения второй дозы вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna, либо через две недели после получения однодозовой вакцины Johnson & Johnson.

"Это важная веха в усилиях нашей страны по вакцинации", - сообщил старший советник Белого дома по COVID-19 Энди Славитт на брифинге для прессы.

По его данным, в 25 штатах и Вашингтоне (округ Колумбия) не менее 50% взрослого населения полностью вакцинировано. В девяти штатах по меньшей мере 70% взрослых жителей получили две дозы вакцины.

В США для прививок от коронавируса используются вакцины Moderna и Pfizer, для иммунизации которыми необходимо введение двух доз, а также однодозовый препарат Johnson & Johnson.

Ранее президент США Джо Байден заявлял о намерении привить 70% взрослых жителей страны как минимум одной дозой вакцины ко Дню независимости 4 июля.

США по-прежнему лидируют среди стран мира по числу выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии здесь зарегистрировано более 33 миллионов случаев инфицирования, скончались свыше 590 тыс. заболевших.