Поиск

Хакеры украли исходный код игры FIFA 21

Хакеры украли исходный код игры FIFA 21
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Electronic Arts, один из ведущих производителей компьютерных игр в мире, сообщила о том, что исходный код видеоигры FIFA 21 был украден хакерами.

При этом в компании отметили, что взломщики не получили доступ к данным об игроках.

"Мы расследуем недавний инцидент вторжения в нашу сеть, когда был украден ограниченный объем исходного кода игры и связанных инструментов, - сказал официальный представитель компании. - Не было доступа к данным игроков, и у нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для их конфиденциальности".

В миреПострадавшая от кибератаки компания JBS USA заплатила хакерам $11 млнПострадавшая от кибератаки компания JBS USA заплатила хакерам $11 млнЧитать подробнее

EA также сообщила, что в рамках расследования уголовного дела работает с экспертами и правоохранительными органами, пишет The Wall Street Journal.

Electronic Arts является одним из крупнейших мировых разработчиков интерактивного развлекательного ПО. Компания предлагает игры и как упакованный розничный товар, и как сетевой сервис, поставляемый на консоли, персональные компьютеры, мобильные телефоны и планшетные компьютеры с интернет-соединением. В число наиболее известных игровых франшиз компании входят FIFA, Madden NFL и The Sims.

Котировки акций EA в четверг снизились на 0,1% по итогам основной сессии и на 0,8% на дополнительных торгах. Капитализация компании за последний год увеличилась на 19% (до $41,7 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 41% за этот период.

Electronic Arts FIFA 21 

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 174,8 млн

В английском графстве Корнуолл стартует саммит G7

В английском графстве Корнуолл стартует саммит G7

Что случилось этой ночью: пятница, 11 июня

Пандемия коронавируса

В китайской провинции Гуандун выявили девять новых случаев COVID-19

В китайской провинции Гуандун выявили девять новых случаев COVID-19

Европейское космическое агентство отправит орбитальный аппарат к Венере

Пандемия коронавируса

В США колокола собора прозвонили 600 раз в память о скончавшихся от COVID-19

В США колокола собора прозвонили 600 раз в память о скончавшихся от COVID-19

Трамп попросил Байдена не заснуть во время встречи с Путиным

Посольство РФ назвало провокацией США участие B-52H в учениях НАТО в Балтийском море

Посольство РФ назвало провокацией США участие B-52H в учениях НАТО в Балтийском море
Пандемия коронавируса

Страны G7 запланировали выделить 1 млрд доз вакцин для всего мира

США продолжат вводить санкции в связи с "Северным потоком 2"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');