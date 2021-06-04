NBC узнал о возможных наступательных кибероперациях США против хакеров из РФ

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство США рассматривает участившиеся кибератаки на американские компании как угрозу нацбезопасности и изучает возможность наступательных киберопераций против хакеров, сообщает NBC News.

По данным осведомленных источников, администрация президента США Джо Байдена рассматривает атаки вымогателей как угрозу национальной безопасности, использует спецслужбы для слежки за иностранными преступниками и планирует наступательные кибероперации против хакеров внутри России.

"Где-то в конце прошлого года все решили, что это поднялось до уровня угрозы национальной безопасности", - сказал Джеймс Льюис, киберэксперт из Центра стратегических и международных исследований, который часто консультируется с правительственными чиновниками.

Собеседники телеканала сообщили, что агентство национальной безопасности начало следить за некоторыми иностранными преступными хакерскими группами летом 2019 года после роста числа атак на больницы и местные органы власти. Чиновники уточняют, что сбор разведданных ставит США в более выгодное положение, чтобы нацелиться на группы, если президент прикажет "нанести удар".

7 мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердила факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не связаны с властями РФ.

Затем западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании. ФБР приписало атаку сервисам REvil и Sodinokibi. Предполагается, что это разные названия одной и той же группы хакеров, сформированной, по мнению некоторых зарубежных СМИ, в России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет тему увеличения количества кибератак, приписываемых хакерам из РФ, в том числе атаку на заводы корпорации-производителя мяса JBS.

Байден отмечал, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками. "Мы внимательно изучаем этот вопрос", - сказал в среду Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.