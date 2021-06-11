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Четверо минчан получили по пять лет колонии за подготовку беспорядков

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Четыре жителя Минска приговорены судом к пяти годам колонии усиленного режима по обвинению в подготовке к участию в массовых беспорядках после выборов в августе 2020 год, сообщила Генпрокуратура Белоруссии.

Суд Московского района Минска и следствие установили, что обвиняемые с 9 по 12 августа 2020 года купили в столице и столичном регионе слесарные молотки, лазерные указки, зажигалки, пиротехнические изделия, а также "иные предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами". Эти предметы они подвезли на машине к местам массовых беспорядков в Минске и передали их участникам протестов.

Всех четверых вскоре задержала милиция, что помешало им принять участие в беспорядках.

Протесты в Минске

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Минск Белоруссия Московский район Генпрокуратура Белоруссии

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