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Нидерланды запросили содействия российской прокуратуры в допросе Цемаха

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха, которого голландские власти хотели допросить по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года в Донбассе, заявил посол Роб Свартбол.

"Недавно произошел обмен (удерживаемыми лицами - ИФ) между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол во вторник "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что переданный украинской стороной России в рамках обмена удерживаемыми лицами бывший ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах вернулся домой в ДНР.

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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Цемах жил в городе Снежное, в 2014 году в начале вооруженного конфликта в Донбассе он стал там командиром ПВО. Именно в Снежном в конце июня 2019 года его задержали украинские спецслужбы и вывезли на контролируемую Киевом территорию. Затем Цемаха отправили в Киев, где 29 июня Шевченковский районный суд принял решение о его аресте на два месяца. Цемаху предъявили обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины о создании террористической группы или террористической организации.

7 сентября 2019 года Россия и Украины освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. Цемах вошел в число 35 человек, переданных Украиной России.

Нидерланды возражали против передачи Цемаха России. "Правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах под давлением Российской Федерации стал частью этого обмена, что означает, что он в настоящее время находится в России", - написал парламенту министр иностранных дел Стеф Блок.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что голландские следователи уже допросили Цемаха перед тем, как украинские власти передали его России.

Нидерланды РФ Владимир Цемах

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