Нидерланды запросили содействия российской прокуратуры в допросе Цемаха

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха, которого голландские власти хотели допросить по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года в Донбассе, заявил посол Роб Свартбол.

"Недавно произошел обмен (удерживаемыми лицами - ИФ) между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол во вторник "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что переданный украинской стороной России в рамках обмена удерживаемыми лицами бывший ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах вернулся домой в ДНР.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Цемах жил в городе Снежное, в 2014 году в начале вооруженного конфликта в Донбассе он стал там командиром ПВО. Именно в Снежном в конце июня 2019 года его задержали украинские спецслужбы и вывезли на контролируемую Киевом территорию. Затем Цемаха отправили в Киев, где 29 июня Шевченковский районный суд принял решение о его аресте на два месяца. Цемаху предъявили обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины о создании террористической группы или террористической организации.

7 сентября 2019 года Россия и Украины освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. Цемах вошел в число 35 человек, переданных Украиной России.

Нидерланды возражали против передачи Цемаха России. "Правительство глубоко сожалеет о том, что Цемах под давлением Российской Федерации стал частью этого обмена, что означает, что он в настоящее время находится в России", - написал парламенту министр иностранных дел Стеф Блок.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что голландские следователи уже допросили Цемаха перед тем, как украинские власти передали его России.