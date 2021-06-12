Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джозеф Байден намерен провести отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила в субботу со ссылкой на представителя Белого дома корреспондент газеты Wall Street Journal Вивиан Салама.
"Хотя мы до сих пор завершаем работу над форматом встречи с президентом Путиным и его делегацией, мы можем подтвердить некоторые детали, в том числе... отдельную пресс-конференцию Байдена после встречи", - привела она сообщение Белого дома в твиттере.
"Мы ожидаем, что переговоры будут откровенными и честными, и формат отдельной пресс-конференции подойдет для открытого обсуждения со свободной прессой тем, которые будут подняты на встрече, - тех, по которым мы можем достигнуть согласия и которые вызывают серьезное беспокойство", - говорится твите.
Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня.