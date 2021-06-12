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Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным
Президент США Джозеф Байден
Фото: Joe Giddens - WPA Pool/Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джозеф Байден намерен провести отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщила в субботу со ссылкой на представителя Белого дома корреспондент газеты Wall Street Journal Вивиан Салама.

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"Хотя мы до сих пор завершаем работу над форматом встречи с президентом Путиным и его делегацией, мы можем подтвердить некоторые детали, в том числе... отдельную пресс-конференцию Байдена после встречи", - привела она сообщение Белого дома в твиттере.

"Мы ожидаем, что переговоры будут откровенными и честными, и формат отдельной пресс-конференции подойдет для открытого обсуждения со свободной прессой тем, которые будут подняты на встрече, - тех, по которым мы можем достигнуть согласия и которые вызывают серьезное беспокойство", - говорится твите.

Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня.

США Джозеф Байден

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