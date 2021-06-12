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Грузия заявила, что работала с США над передачей Азербайджаном Армении 15 пленных

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси совместно с США на протяжении нескольких месяцев вели работу над вопросом передачи Азербайджаном Армении 15 армянских пленных.

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"Это вопрос не сегодняшнего и не вчерашнего дня, последние два-три месяца мы очень активно работали вместе с нашим главным стратегическим партнером США для того, чтобы был достигнут этот результат", - сказал Залкалиани в субботу журналистам.

Он также выразил благодарность за достигнутый результат Азербайджану и Армении, "которые очень хорошо осознали, что необходимо сделать встречные шаги", направленные на установление долгосрочного мира и стабильности в регионе.

"Думаю, это один из важных шагов вперед, результаты которого мы обязательно увидим в будущем. Мы к этому готовы и обязательно, вместе с нашим стратегическим партнером США будем развивать этот процесс", - отметил глава грузинского МИД.

По его мнению, в этом случае Грузия при участии США выполнила свою миротворческую функцию и роль. По словам Залкалиани, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в 24-часовом режиме проводил переговоры с азербайджанской и армянской стороной вместе с США. Министр также сообщил, что передача освобожденных граждан Армении произошла через территорию Грузии.

Ранее в субботу сообщалось, что Азербайджан передал армянской стороне 15 пленных. Граждане Армении были переданы в обмен на карты с расположением противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе на азербайджано-грузинской границе, сообщил МИД Азербайджана.

МИД Грузии Тбилиси CША Армения Азербайджан Давид Залкалиани

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