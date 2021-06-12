Баку передал Еревану 15 пленных

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Азербайджан в субботу передал армянской стороне 15 пленных.

Граждане Армении были переданы в обмен на карты с расположением противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе на азербайджано-грузинской границе, сообщил МИД Азербайджана.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил сообщение о возращении 15 армян. "У меня хорошая новость. 15 человек, наших пленных, возвращаются в Армению. Они сейчас в пути", - сказал он в ходе предвыборного митинга в Гегаркуникской области Армении.

Он сообщил, что передавал Азербайджану через главу МИД России Сергея Лаврова карты минных полей. "Мы передали определенное количество карт минных полей Азербайджану. Но руководство Азербайджана прекратило процесс возвращения наших пленных, обратившись в международные структуры с заявлением, что мы отказываемся передавать карты. Но мы никогда не отказывались предоставлять карты минных полей. Во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению я передал Азербайджану через него карты минных полей", - сказал Пашинян.

Кроме того, он заявил, что возвращение армянских пленных стало возможным благодаря усилиям США. "В Ереване я встретился с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером. Он сказал, что по поручению госсекретаря США Энтони Блинкена, у него есть миссия - обеспечить перелом в процессе возвращения пленных. Он сказал, что если мы готовы к такому сотрудничеству, то они готовы вовлечься в процесс. Я ответил, что мы готовы. И сегодня, благодаря усилиям, в том числе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, партнеров Совета Европы, США, удалось вернуть 15 пленных в Армению", - отметил Пашинян.

При этом он заявил, что Армения передала карты не в обмен на пленных, а "ответила шагом на шаг". "Речь идет о минных полях, которые находятся в тылу ВС Азербайджана. Эти поля больше не разделяют нас по известным причинам", - сказал Пашинян.

И.о. премьера Армении поблагодарил за усилия в возвращении армянских пленных президента России, глав МИД и Минобороны России, командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, главу Европейского совета Шарля Мишеля.