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Глава ЕС приветствовал взаимные гуманитарные жесты Азербайджана и Армении

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Глава Европейского совета Шарль Мишель приветствовал взаимные гуманитарные жесты между Азербайджаном и Арменией и выразил готовность и далее оказывать сторонам необходимую помощь в этом направлении.

"Приветствую параллельные гуманитарные жесты Азербайджана и Армении - освобождение задержанных и передачу карты заминированных районов. Это первый шаг к возобновлению доверия. ЕС поддержал этот процесс и продолжит предлагать помощь для содействия прогрессу", - написал Мишель на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в субботу вернул Армении 15 человек, взамен Ереван передал Баку карты минных полей в Агдамском районе, где было заложено 97 тыс. противотанковых и противопехотных мин.

ЕС Шарль Мишель Армения Азербайджан

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