Пашинян заявил о гибели более 3700 армянских военных в 2020 году в Карабахе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о более 3700 погибших армянских военнослужащих в период карабахской войны осенью 2020 года.

"По последним данным, количество погибших составляет 3705 человек. Без вести пропавшими считаются 268 человек, 60 человек находятся в плену. Есть подозрения о пленении еще 110 человек", - сказал Пашинян в ходе предвыборных дебатов в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, из Азербайджана уже возвращены 89 пленных.

Пашинян отметил, что сложилась ситуация, когда все мировое сообщество четко заявило, что всех пленных, которые находятся в Азербайджане нужно вернуть в Армению. По его словам, эту позицию поддерживают сопредседатели Минской группы ОБСЕ и "партнеры" из США. Также он рад активной позиции России в этом вопросе.