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Баку вернул Еревану заблудившегося армянского солдата

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило о передаче армянской стороне военнослужащего ВС Армении Артура Картаняна.

"В ходе дополнительного расследования было установлено, что задержанный 8 июня на азербайджано-армянской границе на территории Лачинского района военнослужащий ВС Армении Артур Картанян оказался на азербайджанской территории не с целью совершения диверсии. Было установлено, что он заблудился и поэтому оказался на азербайджанской территории", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минобороны.

По данным ведомства, Картанян возвращен армянской стороне.

В Минобороны подчеркнули, что при первичном допросе Картанян вел себя подозрительно, отвечал неубедительно. В результате у азербайджанской стороны возникли подозрения, что он является членом армянской диверсионной группы. В оборонном ведомстве отметили, что Азербайджан проявил "гуманизм", вернув Армении "военнослужащего, который не совершил преступления на азербайджанской территории".

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что 8 июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской границы был задержан армянский военнослужащий Артур Картанян после проникновения в Азербайджан "разведывательно-диверсионной группы" противника, воспользовавшегося "неблагоприятными погодными условиями". Остальные члены группы, по утверждению азербайджанских военных, "отступили и покинули территорию". "Задача противника заключалась в минировании наших территорий", - заявили в Минобороны Азербайджана.

Со своей стороны, в военном ведомстве Армении заявили, что рядовой контрактник Катанян оказался на территории, контролируемой Вооруженными силами Азербайджана, из-за тумана. "Заявление Минобороны Азербайджана о том, что Катанян якобы является диверсантом не соответствует действительности", - говорится в заявлении Минобороны Армении. Армения уже обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обеспечить основные права армянского военнослужащего, плененного во вторник Азербайджаном, сообщил в Facebook представитель Армении в ЕСПЧ.

Азербайджан Армения Артур Картанян ЕСПЧ Минобороны Армении

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