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Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 июня

Поражение сборной России от бельгийцев, перевод ведущих вузов на дистанционный формат проведения сессий, продажа билета на полет в космос с Джеффом Безосом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сборная России крупно проиграла Бельгии в матче Евро-2020. Результат встречи, прошедшей в Петербурге, - 3:0 в пользу бельгийцев. На следующем этапе Россия играет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Бельгия в Копенгагене сыграет с Данией.

- Ведущие российские вузы переводят на удаленку проведение сессий и аттестаций. МГУ, Высшая школа экономики и МГТУ им. Баумана приняли решение на фоне роста заболеваемости COVID-19 и объявления нерабочих дней 15-19 июня в Москве.

- Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса. Тедрос Аданом Гебрейесус на саммите "Большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19. Он призвал Китай помочь в расследовании источника вируса. По мнению Гебрейесуса, со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" в начале расследования происхождения коронавируса.

- Финляндия обыграла Данию в матче чемпионата Европы со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало. Матч был прерван на длительное время из-за инцидента с игроком датской сборной Кристианом Эриксеном, который потерял сознание в конце первого тайма. После возобновления матча команды доиграли пять минут первого тайма и сыграли полноценный второй тайм.

- СМИ сообщили о желании НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе. Заявление, по словам собеседников издания Defense News, должно будет сделано после саммита НАТО, на котором президент США Джо Байден встретится с лидерами других партнеров по альянсу. Отказ от размещения на территории Европы ядерных ракет наземного базирования рассматривается НАТО "как способ ослабления напряженности в отношениях с Москвой" перед саммитом Россия-США в Женеве 16 июня.

- Билет на полет в космос с Джеффом Безосом продали за $28 млн. Компания основателя Amazon Blue Origin не стала раскрывать имя победителя после онлайн-аукциона. Оно будет объявлено ближе к полету. В аукционе приняли участие 7600 человек из 159 стран. Это будет первый запуск космического корабля New Shepard с людьми на борту, который положит начало космическому туризму.

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