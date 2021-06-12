Ведущие российские вузы переводят на удаленку проведение сессий из-за COVID-19

Лекционная аудитория в главном здании Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Архивное фото Фото: Савостьянов Сергей/ ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Ряд ведущих российских вузов из-за ситуации с коронавирусом и указом мэра Москвы об объявлении нерабочих дней с 15 по 19 июня, принимают решения о переводе в онлайн экзаменационные сессии и аттестации.

МГУ с 13 июня переводит в дистанционный режим проведение сессии и итоговой аттестации, следует из приказа ректора вуза Виктора Садовничего.

"Осуществлять с 13 июня все мероприятия в рамках весенне-летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации 2020-2021 годов исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе ректора (имеется в распоряжении "Интерфакса"), изданного в субботу.

В документе говорится, что решение принято "в целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия сотрудников и обучающихся МГУ и в связи с указом мэра Москвы". В субботу мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об объявлении 15-19 июня нерабочими днями из-за ситуации с коронавирусом. Также ректор МГУ подписал еще один приказ (имеется в распоряжении "Интерфакса") об установлении с 14 по 19 июня включительно в вузе нерабочих дней "с сохранением за работниками заработной платы". Продолжить работу в эти дни могут лишь те работники МГУ, "деятельность которых критически важна для обеспечения функционирования Московского университета при неукоснительном соблюдении мер по профилактике COVID-19".

В Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" также решено часть экзаменов "проводить часть онлайн", о чем сообщается в телеграмм-канале вуза. Помимо этого, со следующей недели вуз частично возвращается на дистанционный режим, "чтобы снизить риски для студентов и сотрудников", так как "последние две недели в Вышке наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, а следующая неделя в Москве объявлена нерабочей".

"Те занятия и экзамены, которые сложно провести дистанционно, пройдут в аудиториях, но при соблюдении ограничительных мер. В больших аудиториях могут находиться не более 50 человек (предпочтительнее - не более 30), студенты и сотрудники должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", - говорится в сообщении вуза.

В Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Баумана приято решение о дистанционных сессии и государственной итоговой аттестации. Решение ректора действует с 15 по 19 июня, "о дальнейшей форме работы МГТУ будет известно к концу следующей недели".

"Сессия и Государственная итоговая комиссия будут проводиться дистанционно, как прошлым летом и нынешней зимой. Задолженности можно сдавать дистанционно, но комиссии - только очно", - говорится в приказе ректора Бауманки, опубликованного на сайте вуза. Там также отмечается, что "приемная кампания начинается по плану 19 июня в дистанционном формате". Помимо этого, вуз переводит 30% работников, не получивших вакцину, в удалённый режим, "кроме случаев, когда присутствие сотрудника на рабочем месте критически важно".