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Лидеры НАТО проконсультируются с Байденом перед его встречей с Путиным

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Руководители стран НАТО на саммите организации в понедельник будут консультироваться с президентом США Джо Байденом в связи с его грядущей встречей с президентом России Владимиром Путиным, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал перед началом саммита.

"Я уверен, что лидеры НАТО будут рады возможностью проконсультироваться с президентом Байденом перед его встречей с президентом Путиным", - заявил генсек журналистам.

При этом Столтенберг напомнил позицию альянса, что отношения НАТО и России находятся "на самом низком уровне со времен "холодной войны", и выразил надежду, что лидеры НАТО на саммите подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание. Он подчеркнул, что диалог с РФ является проявлением силы, а не слабости альянса.

"И поэтому мы приветствуем тот факт, что президент Байден встретится с президентом Путиным. И контроль над вооружениями - важный вопрос, - отметил генсек. - НАТО приветствует продление договора СНВ-III, и нам надо работать дальше над прогрессом в усилиях по контролю над вооружениями".

Как добавил Столтенберг, "мы (НАТО - ИФ) - едины, и это самый важный сигнал, который мы направляем России: она не может нас разделить".

Встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня.

НАТО Йенс Столтенберг Джо Байден Владимир Путин

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