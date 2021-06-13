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Байден заявил, что не уверен в возможности переубедить Путина

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил об отсутствии гарантий того, что сможет убедить своего российского коллегу Владимира Путина в необходимости изменить поведение России.

"Нет гарантий того, что можно изменить поведение человека, его страны", - сказал Байден на пресс-конференции в Великобритании, отвечая на вопрос о грядущей встрече с Путиным.

Американский президент отметил, что в случае враждебных действий РФ он всегда будет готов принимать ответные меры. "Однако нет гарантий, что и это его (Путина - ИФ) остановит. Может быть, он захочет, чтобы подобное продолжалось", - добавил Байден, отвечая на вопрос о том, как на РФ могут влиять санкции, периодически вводимые Вашингтоном.

При этом Байден предположил, что у РФ все же есть причины, по которым ей выгодно работать с США. Так, по его словам, РФ "должна разобраться со своей экономикой, с COVID-19, а также - не только с США, но и с Европой, с проблемами на Ближнем Востоке".

Президент США заявил, что собирается обсудить с Путиным "нарушения международных норм" и темы, по которым возможно сотрудничество между странами.

"Мы стремимся к решению тех вопросов, где, по нашему мнению, Россия не соблюдает международные нормы. Мы можем работать вместе. Мы можем сделать это по вопросу о стратегических доктринах... Могут быть и другие сферы для сотрудничества", - добавил Байден.

Он согласился с оценкой Москвы, что отношения РФ и США сейчас в плачевном состоянии. "Мы не стремимся к конфликту с Россией", - заверил Байден.

Президент США выразил мнение, что будет правильно, если он и Путин проведут отдельные пресс-конференции по итогам их встречи в Женеве 16 июня.

"Нам не нужен эдакий конкурс, (если бы была совместная пресс-конференция - ИФ) нацеленный на то, чтобы выяснить, кто кого поставит в неловкое положение", - считает президент.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США решила не проводить совместную пресс-конференцию двух лидеров.

Джо Байден Владимир Путин

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