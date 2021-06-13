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Путин счел обычным смягчение риторики США перед его встречей с Байденом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не обольщается в связи со смягчением риторики США в отношении России, так как это стандартная практика перед переговорами.

"В преддверии встречи на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Но это тоже, я бы сказал, персональный подход. Мы, со своей стороны, тоже", - сказал Путин в интервью "Москва. Кремль, Путин" Павлу Зарубину (ВГТРК), фрагмент которого появился на медиа платформе "Смотрим".

Так президент объяснил сокращение резких заявлений со стороны США в адрес России накануне саммита.

Он назвал главные ожидания от встречи с президентом США Джозефом Байденом. "Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, такие есть, я уже об этом говорил", - сказал Путин.

Американская сторона, заметил он, "тоже об этом же говорит". "И я в целом с ними согласен в том, что, действительно, ряд вопросов представляют взаимный интерес - это стратегическая стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия, забота об экологии в целом и в глобальном смысле, то есть, есть вопросы, где мы, действительно, можем эффективно работать", - сказал Путин.

По мнению российского президента, Россия и США могли бы эффективно работать и в экономической сфере. "Кстати говоря, и в области экономики тоже взаимная заинтересованность есть. Многие компании американские хотят работать у нас, их "за уши" вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике? В общем есть, о чем говорить", - сказал Путин.

Он добавил, что если после этой встречи будут созданы механизмы работы по всем этим направлениям, "мне кажется, было бы хорошо, и встреча прошла не даром".

Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня

Владимир Путин

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