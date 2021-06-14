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Заболеваемость COVID-19 в Индии упала до двухмесячного минимума

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Многие штаты Индии, а также Национальный столичный округ Дели в понедельник ослабили ограничения на фоне снижения уровня заболеваемости в стране COVID-19 до самых низких более чем за два месяца значений, сообщает телеканал Channel News Asia.

В частности, в Дели власти позволили открыться всем магазинам и торговым центрам, а до этого в июне разрешили коммерческому сектору вернуть на рабочие места половину сотрудников и частично возобновили движение общественного транспорта. Однако бары, спортивные залы, кинотеатры и парки остаются закрытыми.

Пандемия коронавируса

"Если мы увидим рост количества случаев коронавируса, нам придется вновь ввести жесткие ограничения", - предупредил министр Дели Арвинд Кеджривал.

В штате Тамилнад, крупном центре автомобилестроения, части коммерческих предприятий также разрешили возвратить половину сотрудников на работу, открыли парикмахерские и магазины спиртных напитков.

В Бенгалуру - столице штата Карнатака и крупном технологическом центре - продолжают действовать комендантский час по ночам и выходным дням, однако движение городского транспорта восстановилось.

По данным Channel News Asia, за сутки в Индии выявили 70 421 случай COVID-19 и 3 921 летальный исход среди заболевших. Количество зарегистрированных случаев оказалось минимальным с 31 марта, а на пике роста заболеваемости в мае в день регистрировались примерно 400 тыс. случаев.

Согласно информации американского университета Джонса Хопкинса, Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 млн 510 тыс. 410, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 374 305.

В то же время, отмечает Channel News Asia, миллионы жителей страны, чтобы оплачивать еду и аренду, должны бесперебойно получать зарплату.

На данный момент в стране получили две дозы вакцин от коронавируса лишь 5% от 950 млн взрослого населения.

Хроника коронавируса. Июнь.

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