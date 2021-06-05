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ПМЭФ-2021

В Нью-Дели ослабят ограничения на фоне снижения заболеваемости COVID

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В индийской столице Нью-Дели в связи с падением уровня заболеваемости COVID-19 с понедельника отменят ряд ограничительных мер, сообщили в субботу западные СМИ со ссылкой на главного министра Дели Арвинда Кеджривала.

"Важно поставить экономику обратно на рельсы теперь, когда ситуация с COVID-19 улучшается", - сказал он.

Так, городское метро сможет возобновить работу с 50-процентной заполняемостью вагонов пассажирами. Рынки и ТЦ смогут работать через день, причем принимать разрешат лишь половину от полного числа посетителей. Также половину работников снова допустят в офисы, хотя министр рекомендовал по возможности продолжать работать из дома.

На прошлой неделе в Дели возобновилась работа на строительных площадках и заводах. Между тем, в субботу в городе выявили примерно 400 случаев заражения COVID-19: при введении локдауна семь недель назад в сутки регистрировали около 25 тыс. случаев.

Тем временем, власти штата Махараштра, где находится город Мумбаи, объявили о плане по снятию ограничений в пять этапов - в зависимости от уровня заболеваемости и заполняемости больничных коек. Если уровень заболеваемости - менее 5%, а в больницах занято менее 25% мест, разрешено открыть все магазины, рестораны, ТЦ.

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При уровне заболеваемости свыше 20%, в силе остаются серьезные ограничения на перемещения.

СМИ отмечают, что число выявляемых за сутки случаев коронавируса в Индии, по официальным данным, снизилось до примерно 120 тыс. по сравнению с 400 тыс. в мае. За сутки скончались 3 тыс. 380 инфицированных, а общее число летальных исходов среди зараженных возросло до 344 тыс. 101 человека. Всего в стране диагностировали более 28,6 млн случаев болезни.

Однако многие наблюдатели полагают, что статистика не учитывает все случаи болезни.

В настоящий момент, при общем падении количества летальных исходов, рост заболеваемости COVID-19 отмечается в сельских районах страны.

Между тем, указывают СМИ, кампания по вакцинации в Индии идет медленно, в частности, из-за нехватки препаратов и распрей между правительством и властями штатов. К данному моменту около 180 млн человек - 14% населения - получили первую дозу вакцин, а 45 млн - 3,4% - обе дозы.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 05 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Индия Коронавирус

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