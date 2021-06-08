В Индии проверят ролик об "учениях" с отключением кислорода в COVID-больнице

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти штата Уттар-Прадеш инициировали расследование в связи с появлением в интернете видеоролика, на котором владелец крупной частной больницы в Агре Аринджай Джайн говорит, что 26 апреля в стационаре прошли учения с намеренным отключением подачи кислорода всем больным.

Расследованием займутся чиновники Минздрава штата, сообщает Times of India. Жертвами эксперимента могли стать 22 пациента, однако подтверждения этим данным пока нет.

На видео Джайн говорит, что к концу апреля в больнице сложилась критическая ситуация с запасами кислорода. Врачи просили семьи пациентов по возможности забрать их домой, чтобы кислород достался наиболее тяжелым больным. Родственники на этот призыв не откликнулись. Тогда Джайн решил провести утром 26 апреля "учения" и на пять минут в больнице отключили подачу кислорода больным.

По его словам, 22 человека начали синеть и задыхаться, и медики поняли, что именно эти люди не выживут в случае сбоя в поставках. После этого родственникам остальных пациентов, которые нуждались в кислороде, сказали закупать баллоны на свои средства.

Ролик разошелся в соцсетях, в связи с этим появились слухи о гибели 22 больных в результате "эксперимента".

Джайн подтвердил журналистам, что на записи именно он, но добавил, что его слова не так поняли. По его словам, целью "учений" было выявить наиболее критические случаи, чтобы можно было лучше помочь этим больным. Он добавил, что 26 апреля в больнице умерли четверо больных COVID-19, 27 апреля - еще трое. Полных данных по смертям в больнице у него нет, и подтвердить слухи о гибели 22 человек после намеренного отключения кислород, он не смог.

Внук пациента, который умер в этой больнице 26 апреля, заявил журналистам, что с возмущением узнал о намеренном отключении подачи кислорода и что в тот день в больнице умер не только его дедушка, но и еще несколько человек.

Однако в полиции изданию сказали, что до сих пор не получили ни одной формальной жалобы от родственников умерших пациентов. Там считают, что сначала свое расследование случившегося должны провести врачи, и пока полиция не готова ничего комментировать.

В конце апреля в Индии был всплеск заболеваемости COVID-19, ежедневный прирост исчислялся сотнями тысяч новых случаев, также сообщалось о дефиците кислорода в инфекционных больницах.