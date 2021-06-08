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В Индии проверят ролик об "учениях" с отключением кислорода в COVID-больнице

В Индии проверят ролик об "учениях" с отключением кислорода в COVID-больнице
Фото: Muzamil Mattoo/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти штата Уттар-Прадеш инициировали расследование в связи с появлением в интернете видеоролика, на котором владелец крупной частной больницы в Агре Аринджай Джайн говорит, что 26 апреля в стационаре прошли учения с намеренным отключением подачи кислорода всем больным.

Расследованием займутся чиновники Минздрава штата, сообщает Times of India. Жертвами эксперимента могли стать 22 пациента, однако подтверждения этим данным пока нет.

На видео Джайн говорит, что к концу апреля в больнице сложилась критическая ситуация с запасами кислорода. Врачи просили семьи пациентов по возможности забрать их домой, чтобы кислород достался наиболее тяжелым больным. Родственники на этот призыв не откликнулись. Тогда Джайн решил провести утром 26 апреля "учения" и на пять минут в больнице отключили подачу кислорода больным.

По его словам, 22 человека начали синеть и задыхаться, и медики поняли, что именно эти люди не выживут в случае сбоя в поставках. После этого родственникам остальных пациентов, которые нуждались в кислороде, сказали закупать баллоны на свои средства.

Ролик разошелся в соцсетях, в связи с этим появились слухи о гибели 22 больных в результате "эксперимента".

Джайн подтвердил журналистам, что на записи именно он, но добавил, что его слова не так поняли. По его словам, целью "учений" было выявить наиболее критические случаи, чтобы можно было лучше помочь этим больным. Он добавил, что 26 апреля в больнице умерли четверо больных COVID-19, 27 апреля - еще трое. Полных данных по смертям в больнице у него нет, и подтвердить слухи о гибели 22 человек после намеренного отключения кислород, он не смог.

Внук пациента, который умер в этой больнице 26 апреля, заявил журналистам, что с возмущением узнал о намеренном отключении подачи кислорода и что в тот день в больнице умер не только его дедушка, но и еще несколько человек.

Однако в полиции изданию сказали, что до сих пор не получили ни одной формальной жалобы от родственников умерших пациентов. Там считают, что сначала свое расследование случившегося должны провести врачи, и пока полиция не готова ничего комментировать.

В конце апреля в Индии был всплеск заболеваемости COVID-19, ежедневный прирост исчислялся сотнями тысяч новых случаев, также сообщалось о дефиците кислорода в инфекционных больницах.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 08 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Агра Индия Уттар Прадеш Аринджай Джайн

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