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В Novavax заявили о 90% эффективности ее вакцины от COVID-19

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Разрабатываемая американской компанией Novavax вакцина против COVID-19 в ходе масштабных испытаний продемонстрировала 90% эффективности против этого вируса, в том числе против его различных штаммов, сообщило агентство Associated Press.

"Производитель вакцин Novavax заявил в понедельник, что доза его вакцины в ходе поздней стадии масштабных испытаний в США и Мексике была крайне эффективна против COVID-19, а также защитила против его вариантов", - отмечает агентство.

По данным AP, в частности, вакцина показала действенность против "британского" штамма вируса, теперь доминирующего на территории США. При этом наблюдались по большей части слабые побочные эффекты после вакцинации - боль в месте укола и слабость. В свою очередь исполнительный директор Novavax Стенли Эрик указал, что информации об образовании тромбов после прививки нет.

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В компании также указали, что планируют к концу сентября получить одобрение на использование препарата в США, Европе: к тому времени Novavax рассчитывает производить до 100 млн доз ежемесячно, а к декабрю - 150 млн доз. При этом компания обещала за 2022 год поставить 110 млн доз в США и всего 1,1 млрд доз в развивающиеся страны.

"Многие из наших первых доз (...) уйдут в страны с низким и средним уровнем дохода, и эта цель, с которой мы начнем", - заявил AP Стенли Эрик.

Агентство отмечает, что вакцину Novavax легко хранить и транспортировать: так, ее можно держать в обычном холодильнике. Ожидается, что препарат сыграет серьезную роль в иммунизации населения в развивающемся мире.

В мае Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) сообщал, что подписал контракт на получение 350 млн доз этой вакцины, а поставки должны начаться в третьем квартале этого года.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 июня 2021 годаПандемия коронавируса
США Novavax Коронавирус

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