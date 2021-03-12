Вакцина Novavax на 86% эффективна против британского штамма COVID

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Вакцина американской Novavax на 96% эффективна в предотвращении случаев, вызванных первоначальной версией коронавируса, и на 86% - в случае с британским вариантом COVID-19, следует из данных третьей фазы испытания препарата в Великобритании, распространенных компанией.

В исследовании приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет, уточняет Novavax.

В менее масштабном испытании, проведенном в Южной Африке, где в основном распространен местный вариант COVID-19, вакцина показала эффективность только в 55% случаев.

При этом в обоих исследованиях вакцина продемонстрировала 100-процентную эффективность в защите от тяжелых случаев заболевания.

"Мы очень воодушевлены данными, показывающими, что вакцина не только обеспечила полную защиту от самых тяжелых форм заболеваний, но и резко снизила легкую и умеренную заболеваемость в обоих испытаниях", - сказал гендиректор Novavax Стэнли Эрк.

Компания рассчитывает использовать эти данные для подачи заявки на получение разрешения регулирующих органов в различных странах мира.