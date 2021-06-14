Минск не получил от Польши и Ирландии данные объективного контроля по Ryanair

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия до сих пор не получила от Польши и Ирландии данные объективного контроля по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair, заявил журналистам в понедельник директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский.

"С просьбой предоставить данные объективного контроля мы первого июня обратились в Польшу, страну регистрации воздушного судна, и в Ирландию - страну-эксплуатанта воздушного судна, ответа мы до сих пор не получили", - сказал он.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В понедельник стало известно, что суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу Сапеги на ее задержание. Ее адвокат Александр Филанович заявил, что в отношении Сапеги в Белоруссии в производстве находятся два уголовных дела.