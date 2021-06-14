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Протасевич забыл фамилию российского олигарха, финансировавшего NEXTA

Протасевич забыл фамилию российского олигарха, финансировавшего NEXTA
Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич заявил, что не помнит фамилии российского бизнесмена, причастного к финансированию телеграм-канала NEXTA (признан экстремистским в республике).

"Я и сейчас не могу вспомнить ни фамилии, ни точное название компании. Я уже все озвучил в интервью, более мне добавить нечего", - сказал Протасевич журналистам на пресс-конференции в Минске, организованной 14 июня белорусским МИД для обсуждения ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair.

Он отметил, что сказал все, что помнил, и не понимает появляющихся предположений и называемых в качестве версий фамилий.

Ранее Протасевич заявил в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ, что компания российского олигарха, которая связана "с Уралом и горной добычей", регулярно перечисляла денежные средства телеграм-каналу NEXTA. Протасевич предположил, что телеграм-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Протасевич не назвал конкретного имени бизнесмена. При этом он заявил, что бизнесмен является конкурентом Михаила Гуцериева, а также сообщил о встречах предпринимателя с представителями белорусской оппозиции в Польше.

После этого с комментарием пришлось выступить гендиректору "Уралхима" Дмитрию Мазепину. Он заявил, что не имеет отношения к финансированию телеграм-канала NEXTA.

Протасевич также прокомментировал информацию телеграм-каналов о том, что его "в СИЗО его избивал Александр Лукашенко".

"Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать нечего не буду, это просто смешно", - ответил Протасевич на соответствующий вопрос журналиста.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Белоруссия Минск Роман Протасевич

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