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Суд в Минске не удовлетворил жалобу россиянки Сапеги на ее задержание

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу гражданки России Софьи Сапеги на ее задержание.

"Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения", - сообщила судья Наталья Дедкова в понедельник.

Она уточнила, что решение может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.

Суд рассматривал жалобу в закрытом режиме. Сапега на заседании не присутствовала.

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Накануне адвокат Сапеги Александр Филанович рассказал, что россиянка подала жалобу на свое задержание в суд.

Он отметил, что 11 июня в управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску ознакомился "с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела".

Самолет Ryanair, в котором оппозиционный блогер Роман Протасевич и Сапега 23 мая летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Их сняли с борта. Протасевич с ноября 2020 года был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга", в создании которых он участвовал, в Белоруссии признаны экстремистскими.

После задержания обоих появились видеозаписи с их признаниями. В частности, Сапега на записи признается, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси". По данным правозащитного центра "Весна", ей вменяют часть 3 статьи 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды). Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Адвокат к Сапеге был впервые допущен только 28 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил ранее, что Владимир Путин поручил российскому МИД внимательно следить за судьбой Сапеги и поднимал тему ее задержания на переговорах в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Хроника 23 мая – 14 июня 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Минск Софья Сапега

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