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Адвокат Сапеги сообщил о двух делах в отношении нее в Белоруссии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Адвокат гражданки России Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что в отношении нее в Белоруссии в производстве находятся два уголовных дела.

"Одно дело, по которому она признана подозреваемой, было возбуждено 23 мая, второе - 25 мая", - сообщил он после заседания суда в понедельник.

Филанович не стал уточнять суть этих уголовных дел, сославшись на подписку о неразглашении.

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В понедельник суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу Сапеги на ее задержание.

Позже Филанович сказал журналистам, что защита будет обжаловать данное решение суда, "поскольку полагает, что при задержании и при производстве по данным уголовным делам со стороны Беларуси есть определенные вопросы".

Он уточнил, что речь идет об обязательствах Минска в рамках двух международных конвенций по безопасности и расследовании актов на воздушном транспорте.

Как пояснил адвокат "по этим конвенциям после инцидента, а это сообщение о заложенной на борту бомбе, Беларусь как участница этой конвенции обязана была предоставить возможность всем пассажирам проследовать в дальнейшем туда, куда они хотели вылететь".

Филанович также рассказал о самочувствии своей подзащитной. "Она говорила о том, что периодически у нее возникает чувство страха. На сегодняшний день место ее содержания - СИЗО КГБ", - отметил он.

Адвокат добавил, что Софья может брать книги из библиотеки в СИЗО. "Кормят хорошо, в столовой КГБ в данном случае готовится для них еда. Проблем с питанием у нее никаких нет", - сказал Филанович.

Хроника 23 мая – 14 июня 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Минск Софья Сапега

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