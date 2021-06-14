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Оппозиционера Протасевича доставили на брифинг МИД Белоруссии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - На брифинге МИД Белоруссии в понедельник для представителей СМИ участвует задержанный 23 мая в Минске оппозиционер Роман Протасевич, сообщает "Интерфакс" в понедельник.

"Как видите, в последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения. Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность такая была найдена, и вот он здесь", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в начале брифинга.

В национальном пресс-центре Белоруссии начинается брифинг министерства иностранных дел. Основные темы: развитие ситуации с рейсом авиакомпании "Ryanair" Афины - Вильнюс; выезд из Белоруссии отдельных представителей польского национального меньшинства; транзит нелегальных мигрантов через территорию страны.

Кроме того, планируется обсуждение новых обстоятельств вокруг дела Протасевича.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В понедельник стало известно, что суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу Сапеги на ее задержание. Ее адвокат Александр Филанович заявил, что в отношении Сапеги в Белоруссии в производстве находятся два уголовных дела.

Хроника 23 мая – 14 июня 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Минск Роман Протасевич

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