Осуждённый за шпионаж в РФ Уилан попросил Байдена вернуть его домой

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Осуждённый в России за шпионаж гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан обратился к президенту Джо Байдену с просьбой "вернуть его домой".

Запись с его обращением к президенту распространила семья Уилана.

"Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого заключения российскими властями (...) я умоляю вас закончить этот ужасающий пример дипломатии заложников. Я невиновен. Я не совершал преступлений, связанных со шпионажем", - заявил американец.

Как пояснил журналистам брат Уилана Дэвид, сообщение было записано из мордовской колонии во время разговора американца с семьей.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время иностранец отбывает наказание в мордовской колонии.

Путин в интервью NBC, опубликованном в понедельник, 14 июня, сообщил, что готов обсудить с Байденом обмен заключенными.

"Я знаю, что у нас есть некоторые граждане США, которые находятся в тюрьме, но если посмотреть на то, сколько граждан Российской Федерации в тюрьме США, то это несравнимо", - сказал Путин.