Пол Уилан намерен написать книгу о том, что с ним произошло в России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американец Пол Уилан собирается написать книгу о том, как был задержан и осужден в России, в США также намерены снять о нем художественный фильм.

"Пол сказал, что будет писать книгу о том, что с ним тут произошло. Также в США очень заинтересованы в создании художественного фильма о нем", - сказали "Интерфаксу" адвокаты Владимир Жеребенков и Ольга Карлова после посещения американца в колонии, где он отбывает наказание.

Адвокаты также сообщили, что в этой колонии преимущественно содержатся граждане из Средней Азии. "Пол сказал, что изучает таджикский и мордовский языки. Но также у него есть возможность говорить и на родном языке, поскольку вместе с ним в колонии отбывает наказание еще два американца, осужденные за незаконный оборот наркотиков. Еще в колонии содержатся два китайца и даже гражданин Колумбии", - рассказали адвокаты.

Также Уилан продолжает изучать русский язык, который, по его словам, он стал понимать гораздо лучше и уже даже может что-то читать. Американец жалуется, что в колонии нет журналов и газет.

По словам адвокатов, вместе с Уиланом в бараке живут 25 человек, а всего в колонии содержатся около 700 заключенных.

"По утрам Уилан поет гимны тех четырех стран, гражданином которых он является. По воскресеньям он посещает церковь. Вообще он находится в позитивном настроении, бодр и надеется на лучшее", - резюмировали защитники.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время иностранец отбывает наказание в мордовской колонии.