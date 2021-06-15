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Семьи заключенных-американцев Уилана и Рида надеются на саммит РФ-США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Семьи двух американских граждан, отбывающих срок заключения в России, надеются, что предстоящий саммит между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным станет шагом вперед к возвращению их близких домой.

"Мы думаем, что прямо сейчас это наш лучший шанс (...) сделать это и вернуть Тревора домой. Мы настроены с осторожным оптимизмом", - заявила Пола, мать Тревора Рида, в интервью The Hill.

В свою очередь Дэвид, брат осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, заявил, что его семья "не ожидает, что Пол будет включен в повестку дня такой важной встречи". Однако отметил, что саммит может проложить путь к прогрессу в деле его брата.

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"Мы надеемся, что проведение саммита - это хороший шаг вперед, независимо от того, каковы будут результаты саммита для Пола. Мы надеемся, что в будущем будут результаты...", - сообщил он The Hill. По его мнению, идеальным посланием со стороны Байдена на встрече с президентом РФ было бы заявление о том, что "незаконные аресты американских граждан любой страной - это действия, которые американское правительство не потерпит".

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Гражданин США Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время иностранец отбывает наказание в мордовской колонии.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия" заявил, что Москва готова передать США американских граждан, отбывающих срок заключения в России, но осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в этом списке нет. По его словам, американской стороне хорошо известна позиция российских властей по этому вопросу.

"Мы можем решить буквально "на раз" ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США. Если американцы согласятся задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, мы готовы встречно американцам передать их граждан", - сообщил замглавы МИД РФ.

Замминистра иностранных дел РФ в беседе с изданием отметил, что "не берется предсказывать, в каком ключе пройдет диалог лидеров, но позиция, которую мы отрабатываем, защищаем и продвигаем, американцам очень хорошо известна".

США Джо Байден Пол Уилан Тревор Рид

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