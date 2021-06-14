Президент РФ готов обсудить с Байденом обмен заключенными

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC сообщил, что готов обсудить с президентом США Джо Байденом обмен заключенными.

"Я знаю, что у нас есть некоторые граждане США, которые находятся в тюрьме, но если посмотреть на то, сколько граждан Российской Федерации в тюрьме США, то это несравнимо", - сказал Путин.

По его словам, он конечно же готов обсуждать вопрос обмена заключенными.

В интервью Путина спросили о судьбах американцев Пола Уилана и Тревора Рида, которые находятся в тюрьме в РФ.

Гражданин США Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Путин в интервью назвал Рида "хулиганом", в ответ на ремарку журналиста, он сказал, что ничего обидного тут нет. "Тут ничего обидного, он выпил водки и начал драку", - сказал Путин.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время иностранец отбывает наказание в мордовской колонии.